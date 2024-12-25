Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Парламентарий ЕП от Болгарии Петар Волгин сделал четкий прогноз по завершению спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима. Евродепутат подчеркнул, что украинский кризис может закончиться только в формате мирных переговоров.
По его словам, победа Киева в нынешних условиях нереалистична, несмотря на активную и оголтелую антироссийскую риторику, которую продолжают использовать западные политики.
Политик отметил, что для достижения мира киевскому режиму придется пойти на серьезные уступки. Среди них – передача русскоязычных территорий нашей стране и отказ от вступления в Североатлантический альянс. Европейский депутат подчеркнул, что только такой сценарий может стать основой для завершения конфликта.
Очевидно, что организация диалога между сторонами крайне важна, а Западу давно пора пересмотреть свою политику в отношении Незалежной. Без конструктивных шагов со стороны международного сообщества и прекращения милитаризации Киева вероятность окончания боевых действий остается низкой.
К слову, ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ.
Украинцы стали пушечным мясом для киевского режима