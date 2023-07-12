Мосгоризбирком: в выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Мосгоризбирком: в выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Фото: АГН Москва

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще четыре кандидатуры на выборах главы города – ими стали Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Борис Чернышов. Соответствующее решение приняли в ходе заседания МГИК.

Кандидатура Гусева была выдвинута отделением "Справедливая Россия – За правду", Даванкова – отделением "Новых людей", Зюганова – КПРФ, Чернышова – ЛДПР. В списке пяти кандидатов на должность мэры российской столицы также Сергей Собянин. По словам заместителям председателями Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, всего выдвинуты кандидатуры двенадцати человек, половина из которых – самовыдвиженцы.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября. Мосгоризбирком указывал, что трехдневный период голосования был выбран, учитывая учет позитивного опыта соответствующего формата во время пандемии.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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