Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы

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Сергей Собянин официально стал кандидатом на выборах мэра Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома в понедельник, 10 июля.
Сергей Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом. Помимо него, документы на регистрацию в МГИК подали Дмитрий Гусев от партии "Справедливая России – Патриоты – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР. Еще шесть претендентов выступают в качестве самовыдвиженцев.
Все решения по регистрации кандидатов Мосгоризбирком должен принять до 17 июля, сообщает РИА "Новости".
Очередные выборы мэра Москвы пройдут в 2023 году в Единый день голосования 10 сентября.
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