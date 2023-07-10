Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы

Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Всего на должность главы столицы претендуют 12 человек

Сергей Собянин официально стал кандидатом на выборах мэра Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома в понедельник, 10 июля.

Сергей Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом. Помимо него, документы на регистрацию в МГИК подали Дмитрий Гусев от партии "Справедливая России – Патриоты – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР. Еще шесть претендентов выступают в качестве самовыдвиженцев.

Все решения по регистрации кандидатов Мосгоризбирком должен принять до 17 июля, сообщает РИА "Новости".

Очередные выборы мэра Москвы пройдут в 2023 году в Единый день голосования 10 сентября.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Вскрылись подробности тайной встречи Путина и Пригожина

Общественности сообщили о важном событии спустя почти две недели

Семья бросила больную раком Заворотнюк

Родственники оставили актрису на верного мужа Петра Чернышева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей