Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы

Всего на должность главы столицы претендуют 12 человек

Сергей Собянин официально стал кандидатом на выборах мэра Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома в понедельник, 10 июля.

Сергей Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом. Помимо него, документы на регистрацию в МГИК подали Дмитрий Гусев от партии "Справедливая России – Патриоты – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР. Еще шесть претендентов выступают в качестве самовыдвиженцев.

Все решения по регистрации кандидатов Мосгоризбирком должен принять до 17 июля, сообщает РИА "Новости".

Очередные выборы мэра Москвы пройдут в 2023 году в Единый день голосования 10 сентября.