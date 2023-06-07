Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года

Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Решение приняли депутаты Мосгордумы

Очередные выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Соответствующее постановление утвердили столичные парламентарии на заседании Мосгордумы в среду, 7 июня.

По закону, решение о назначении выборов должно быть принято заксобранием не ранее чем за 100 дней, но не позднее чем за 90 дней до дня голосования. После этого постановление должно быть в течение пяти дней опубликовано в СМИ. С этого момента дается официальный старт избирательной кампании мэра Москвы, приводит агентство городских новостей "Москва" пояснение председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Учитывая, что в последние годы Единый день голосования в России, установленный во второе воскресенье сентября, фактически длится три дня – с пятницы по воскресенье, велика вероятность, что и выборы столичного градоначальника будут многодневными. Соответствующее решение может принять Московская избирательная комиссия в течение 10 дней после назначения Мосгордумой даты выборов.

По мнению политобозревателя Александра Асафова, многодневный формат голосования с использованием дистанционных технологий ранее успешно себя показал. В частности, в Москве выросла явка, в том числе среди молодых избирателей, которым удобнее голосовать через интернет.

Ранее социологи провели опрос, по результатам которого определились фавориты предвыборной гонки за пост мэра Москвы. Среди возможных кандидатов – действующий мэр Сергей Собянин, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов,вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков и др.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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