Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах
Фото: Владимир Новиков / АГН Москва
Депутатские корпуса сформированы в 125 районах столицы

Явка на муниципальных выборах, состоявшихся в Москве 9-11 сентября, оказалась рекордной. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он поблагодарил горожан за активную позицию.

В выборах депутатов местного самоуправления приняли участие 2,4 миллиона человек, что составляет 33,9% от общего числа избирателей. В результате в 125 районах Москвы был сформирован новый депутатский корпус с полномочиями до 2027 года.

"Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение – кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы",

– написал Сергей Собянин в своем блоге. Он отметил, что среди избранных депутатов много новых лиц, и выразил надежду, что они оправдают доверие жителей.

Ранее сообщалось, что москвичи активно голосовали онлайн.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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