"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве по итогам предварительного подсчета голосов - МГИК

"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве по итогам предварительного подсчета голосов - МГИК
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Жители столицы выбрали депутатов в муниципальные советы

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) заканчивает обработку бюллетеней для голосования на выборах 9-11 сентября. По предварительным данным, большинство мандатов муниципальных депутатов получили кандидаты от "Единой России". Об этом сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова в понедельник, 12 сентября.

Напомним, выборы в Москве проводились как в очном, так и дистанционном электронном формате. По словам главы комиссии, результаты онлайн-голосования были известны менее чем через час после окончания выборов. Работа с бумажными бюллетенями требует немного больше времени, но и она подходит к концу.

"Нам осталось подвести итоги еще по трем районам. После этого можно будет говорить об официальных итогах выборов. Однако уже можно отметить, что в большинстве районов по результатам онлайн и офлайн-голосования лидирует "Единая Россия",

– сообщила Ольга Кириллова.

По данным МГИК, всего в онлайн голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей, еще 695 214 человек заполнили бумажные бюллетени на участках.

Источник: Вестник МГИК ✓ Надежный источник
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