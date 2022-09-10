Президент России принял участие в муниципальных выборах в Москве онлайн

Президент России принял участие в муниципальных выборах в Москве онлайн
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Глава государства порекомендовал желающим воспользоваться электронным форматом

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в голосование на выборах в представительные органы местного самоуправления столицы страны, о чем стало известно сегодня, 10 сентября.

Российский лидер обратился к жителям страны, указав, что до даты единого дня голосования в органы местного самоуправления остается день. Однако существует возможность отдать свой голос в дистанционном формате – он довольно надежен и удобен.

В своем обращении Путин рекомендовал россиянам при желании пользоваться именно электронной формой голосования.

В конечном итоге, подчеркнул президент, роль сыграет активная позиция гражданина и его выбор, вне зависимости от формата волеизъявления.

Напомним, в Москве в период с 9 по 11 сентября проходят выборы муниципальных депутатов, для участия в голосовании требуется полная учетная запись на mos.ru.

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
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