Президент России принял участие в муниципальных выборах в Москве онлайн

Глава государства порекомендовал желающим воспользоваться электронным форматом

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в голосование на выборах в представительные органы местного самоуправления столицы страны, о чем стало известно сегодня, 10 сентября.

Российский лидер обратился к жителям страны, указав, что до даты единого дня голосования в органы местного самоуправления остается день. Однако существует возможность отдать свой голос в дистанционном формате – он довольно надежен и удобен.

В своем обращении Путин рекомендовал россиянам при желании пользоваться именно электронной формой голосования.

В конечном итоге, подчеркнул президент, роль сыграет активная позиция гражданина и его выбор, вне зависимости от формата волеизъявления.

Напомним, в Москве в период с 9 по 11 сентября проходят выборы муниципальных депутатов, для участия в голосовании требуется полная учетная запись на mos.ru.