Баллы "Миллиона призов" за онлайн-голосование 9-11 сентября можно потратить на спорт

Абонемент в фитнес-клуб, экипировка, витамины – это и многое другое можно оплатить призовым сертификатом

Москвичи смогут обменять баллы, полученные при розыгрыше призов среди участников онлайн-голосования на выборах 9-11 сентября, на спорт и товары для здоровья.

Партнерами программы "Миллион призов" стали уже более 170 компаний и организаций. Среди них аптеки, магазины спортивных товаров и даже фитнес-клуб. Выиграв баллы, москвичи смогут направить их на покрытие части стоимости абонемента, покупку спортивного костюма, кроссовок, туристической палатки, футбольного мяча, пищевых добавок и т.д. из расчета 1 балл = 1 рубль.

Всего между участниками онлайн-голосования будет разыграно 600000 сертификатов на 3000, 4000, 5000 и 10000 баллов. Розыгрыш призов будет проходить поэтапно в течение трех дней.

Выборы муниципальных депутатов пройдут 9-11 сентября 2022 года практически по всей Москве, кроме района Щукино, где мундепов избрали в прошлом году, и большей части ТиНАО за исключением Троицка. Горожане, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут решить, посетить ли им избирательный участок или заполнить электронный бюллетень дистанционно. Благодаря новинке этого года – цифровому реестру избирателей – заранее уведомлять о решении голосовать онлайн не нужно.

Граждане, участвующие в выборах онлайн, автоматически становятся участниками проекта "Миллион призов" и имеют шанс получить ценный подарок.

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