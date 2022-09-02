Москвичи смогут направить баллы "Миллиона призов" на благотворительность

Москвичи смогут направить баллы "Миллиона призов" на благотворительность
Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
Розыгрыш подарочных сертификатов пройдет среди участников онлайн-голосования 9-11 сентября

Партнерами программы "Миллион призов" стали 56 благотворительных фондов, которые помогают взрослым и детям, оказавшимся в трудной ситуации, инвалидам, ветеранам, бездомным животным и т.п. Москвичи могут внести свой вклад в доброе дело, перечислив в эти организации баллы, которые получат в рамках акции #ВыбираемВместе2022.

Участниками акции станут граждане, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов 9 – 11 сентября. Среди них будет проведен розыгрыш призов: 100 легковых автомобилей и сертификаты на 3000, 4000, 5000 или 10000 тысяч баллов (1 балл = 1 рубль). Потратить баллы можно на покупку товаров и услуг, которые предоставляют партнеры программы "Миллион призов". Среди них магазины одежды и обуви, аптеки и супермаркеты, рестораны и театры, а также благотворительные фонды.

Полный список компаний и организаций, сотрудничающих с программой "Миллион призов", размещен на сайте ag-vmeste.ru в разделе "Партнеры".

Как сообщает mos.ru, победители прошлых розыгрышей пожертвовали на благотворительность более 98 млн рублей.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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