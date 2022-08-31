Ознакомиться с перечнем кандидатов в муниципальные депутаты своего района можно на специальном сайте

В Москве готовятся к предстоящим 9-11 сентября 2022 года выборам кандидатов в состав Советов муниципальных депутатов. Избирателям предлагается заранее ознакомиться с бюллетенем, который они получат для голосования. Это поможет москвичам ответственнее подойти к выбору и снизить количество испорченных бюллетеней.

Макеты бюллетеней опубликованы на сайте Asafov.ru. Для начала нужно выбрать конкретный район. На открывшейся странице будут представлены все зарегистрированные кандидаты по нужному избирательному округу. Про каждого можно прочитать, какую политическую силу он представляет, где работает, какое имеет образование, как давно живет в Москве и в округе, интересы которого намерен представлять.

После номера избирательного округа дана ссылка на проект бюллетеня. В нем представлен перечень кандидатов в том порядке, в котором он будет в бумажном или электронном бюллетене на реальных выборах-2022.

Кроме того, там указано, какое количество депутатов избирается в муниципальный совет. Соответственно, столько "галочек" должно быть проставлено в бюллетене. Меньше можно, больше нельзя. Это важно, поскольку лишние отметки автоматически сделают бюллетень недействительным, и голос данного избирателя учтен не будет.

Выборы 9-11 сентября пройдут во всех районах столицы, кроме Щукина, где мундепов выбирали в прошлом году. Кроме того, в ТиНАО проголосовать смогут только жители Троицка, в остальных районах срок полномочий муниципальных депутатов еще не истек.

Голосовать в Москве можно будет как на привычных участках по месту регистрации, так и онлайн. Для того, чтобы получить электронный бюллетень, необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. Участники онлайн-выборов смогут претендовать на призы в рамках программы "Миллион призов".

Ранее в Москве прошло тестирование систем онлайн и офлайн голосования.