Тестирование онлайн и офлайн-голосования в Москве проходит штатно – mos.ru

Тестирование онлайн и офлайн-голосования в Москве проходит штатно – mos.ru
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
На некоторых участках искусственно создаются стрессовые ситуации, чтобы члены избирательных комиссий на практике могли отработать порядок действий при отключении электричества или связи

Тестовое голосование в рамках подготовки к выборам-2022 в Москве проходит в штатном режиме, существенных сбоев не зафиксировано. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Тестирование выборных систем впервые проходит не только в онлайн, но и в офлайн режимах. Избиратели могут прийти на районный участок по месту регистрации и получить бумажный бюллетень, либо пройти по ссылке и получить возможность в электронном формате ответить на вопрос "Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?".

Присоединиться к тестированию можно до 17:00 26 августа. По данным на 13:00 почти 5500 москвичей посетили стационарные участки, более 340 тысяч человек приняли участие в электронном голосовании.

Задача организаторов и разработчиков онлайн-системы – убедиться, что все работает корректно. Избиратели могут проверить, что они есть в электронном электоральном списке.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве 9-11 сентября 2022 года. Желающие смогут проголосовать онлайн. В этом случае они станут участниками розыгрыша призов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

У Крымского моста появился самолет-разведчик НАТО

Судно кружило над Черным морем несколько часов

Папа римский не хочет приезжать в Киев после резкого выпада Зеленского

Киев пытается перетянуть священнослужителя на свою сторону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей