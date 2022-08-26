Тестирование онлайн и офлайн-голосования в Москве проходит штатно – mos.ru

На некоторых участках искусственно создаются стрессовые ситуации, чтобы члены избирательных комиссий на практике могли отработать порядок действий при отключении электричества или связи

Тестовое голосование в рамках подготовки к выборам-2022 в Москве проходит в штатном режиме, существенных сбоев не зафиксировано. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Тестирование выборных систем впервые проходит не только в онлайн, но и в офлайн режимах. Избиратели могут прийти на районный участок по месту регистрации и получить бумажный бюллетень, либо пройти по ссылке и получить возможность в электронном формате ответить на вопрос "Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?".

Присоединиться к тестированию можно до 17:00 26 августа. По данным на 13:00 почти 5500 москвичей посетили стационарные участки, более 340 тысяч человек приняли участие в электронном голосовании.

Задача организаторов и разработчиков онлайн-системы – убедиться, что все работает корректно. Избиратели могут проверить, что они есть в электронном электоральном списке.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве 9-11 сентября 2022 года. Желающие смогут проголосовать онлайн. В этом случае они станут участниками розыгрыша призов.