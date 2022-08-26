В Москве началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

Присоединиться к проверке системы можно до 17:00 26 августа 2022 года

В Москве проходит тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов 9-11 сентября 2022 года. Принять участие можно как онлайн, так и на обычных избирательных участках. Выдача бумажных и цифровых бюллетеней продлится до 17:00 26 августа.

В ходе теста разработчики системы смогут убедиться, что все работает корректно, а избиратели проверят, что они есть в электронных списках – новинке нынешних выборов. Желающие проголосовать онлайн также смогут уточнить, доступна ли им эта возможность.

Планируется, что на некоторых избирательных участках искусственно создадут стрессовые ситуации: отключат свет или интернет, чтобы проверить, насколько автономные источники электропитания и связи обеспечивают стабильный избирательный процесс.

Выборы в РФ состоятся 9-11 сентября 2022 года. Москвичи будут голосовать за кандидатов в муниципальные депутаты. Принять участие в выборах смогут жители всех районов города, кроме Щукина и большей части ТиНАО, где сроки полномочий мундепов еще не истекли.