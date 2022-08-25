Москвичи смогут поучаствовать в тестовом голосовании перед выборами в сентябре

Москвичи смогут поучаствовать в тестовом голосовании перед выборами в сентябре
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Проверка системы ДЭГ и электронного списка избирателей пройдет 26 августа

Выборы депутатов муниципальных образований состоятся в Москве 9-11 сентября 2022 года. Жители города могут заполнить бумажный бюллетень на избирательных участках или воспользоваться цифровыми технологиями, проголосовав онлайн. На 26 августа назначена проверка системы, в которой могут принять участие все избиратели.

Тестовое голосование в Москве пройдет в пятницу, 26.08, с 08:00 до 17:00. В это время можно прийти на свой избирательный участок, а москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru, смогут через интернет зайти на страницу портала мосуслуг и получить электронный бюллетень. Там будет один вопрос "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" и 15 вариантов ответа.

Как пояснили разработчики, такое большое количество возможных ответов необходимо, поскольку тестирование максимально приближено к реальным условиям, когда избирателям придется делать выбор из большого количества кандидатов.

В ходе теста специалисты проверят устойчивость и безопасность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также протестируют новинку – электронный список избирателей, а москвичи убедятся, что они есть в списке и что система онлайн-голосования им доступна.

Напомним, что участвовать в выборах могут совершеннолетние граждане, которые зарегистрированы во всех районах Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО – там тест и сами выборы пройдут только в Троицке.

Москвичи, которые 9-11 сентября заполнят электронный бюллетень, автоматически станут участниками розыгрыша подарков по программе "Миллион призов".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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