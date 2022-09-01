Наблюдателями на выборах 9 - 11 сентября в Москве зарегистрировались более 10 000 человек

Активисты будут присутствовать на каждом избирательном участке

Более 10 300 заявок поступило в Общественную палату от москвичей, желающих вступить в Корпус наблюдателей и внести личный вклад в обеспечение прозрачности и законности избирательных процедур на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября 2022 года. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.

"На данный момент уже более 10 300 активных москвичей, которые записались в Корпус. Теперь могу уверенно сказать, что на каждом избирательном участке в городе будут не только наши видеокамеры, но и наши наблюдатели",

– рассказал Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что Штаб реагирует на каждое обращение наблюдателей: проверяет информацию, связывается с автором сообщения, чтобы прояснить ту или иную ситуацию.

Все наблюдатели, будь то новички или уже имеют опыт работы на выборах, проходят обучение. В режиме онлайн и офлайн им читают лекции по основам избирательного права, рассказывают о нововведениях в процедуре голосования, учат пользоваться приложением "Мобильный наблюдатель". Затем будущий наблюдатель сдает тест.

На данный момент обучение прошли уже 8 тысяч человек. Но набор в Корпус не закрыт, поэтому желающие поработать наблюдателями еще могут подать заявку на сайте.

Выборы муниципальных депутатов пройдут 9-11 сентября практически по всей Москве, за исключением района Щукино и большей части ТиНАО. Ознакомиться с бюллетенем и узнать подробнее, кто баллотируется в конкретном округе, москвичи могут заранее.