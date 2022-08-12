Для наблюдателей за онлайн-голосованием в Москве создали новые инструменты

Для наблюдателей за онлайн-голосованием в Москве создали новые инструменты
Фото: АГН Москва
В Общественном штабе рассказали о нововведениях, которые сделают процесс выборов 9-11 сентября еще более надежным

Электронное голосование в 2022 году станет еще более отрытым и удобным. Об этом сообщили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Возможности наблюдателей в этом году расширятся. Новые инструменты для них разработали в ответ на критику онлайн-голосования, поступавшую в прошлом. Так, у электронных избирателей теперь не будет возможности переголосовать: функции "отложенное решение", когда человек мог прервать процесс заполнения бюллетеня и вернуться к нему позже, больше нет.

Кроме того, разработчики предусмотрели для наблюдателей возможность записывать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы потом найти их и убедиться, что они остались на своем месте, то есть цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась, пояснил на заседании Штаба начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Члены территориальных избирательных комиссий теперь тоже смогут распечатываться и сохранять в бумажном виде данные из блокчейна.

"Это позволит повысить доверие к результатам выборов в целом и как следствие, легитимность будущих депутатов",

– подчеркнул руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Еще одно новшество процедуры выборов-2022 в Москве – появление электронного реестра избирателей, в котором будут учтены абсолютно все москвичи, наделенные электоральным правом, независимо от выбранного ими способа голосования – онлайн или очно.

Гражданам, которые придут на традиционные избирательные участки, теперь не придется ждать, пока их данные найдут в "амбарных книгах". Достаточно будет приложить к специальному сканеру первую страницу паспорта, и у члена избирательной комиссии появится вся необходимая информация для выдачи бюллетеня.

"Сканер паспортов в совокупности с электронным реестром избирателей позволит исключить попытки двойного голосования, так как избирательная комиссия будет сразу оповещена о том, что избиратель ранее уже получал бумажный или электронный бюллетень",

– указал Артем Костырко.

Выборы в России пройдут 9-11 сентября 2022 года. Москвичи, кроме жителей Щукина и большинства районов ТиНАО, где выборы прошли в прошлом году, будут голосовать за муниципальных депутатов. Горожане, которые предпочтут электронный формат голосования, получат шанс выиграть ценные призы.

Источник: Общественный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Провоцируют катастрофу: раскрыта цель новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Станция подверглась массированной атаке

"Свободная охота": названа главная тактика российской авиации на Украине

Главная опасность - украинские ПВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей