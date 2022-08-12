Для наблюдателей за онлайн-голосованием в Москве создали новые инструменты

В Общественном штабе рассказали о нововведениях, которые сделают процесс выборов 9-11 сентября еще более надежным

Электронное голосование в 2022 году станет еще более отрытым и удобным. Об этом сообщили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Возможности наблюдателей в этом году расширятся. Новые инструменты для них разработали в ответ на критику онлайн-голосования, поступавшую в прошлом. Так, у электронных избирателей теперь не будет возможности переголосовать: функции "отложенное решение", когда человек мог прервать процесс заполнения бюллетеня и вернуться к нему позже, больше нет.

Кроме того, разработчики предусмотрели для наблюдателей возможность записывать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы потом найти их и убедиться, что они остались на своем месте, то есть цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась, пояснил на заседании Штаба начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Члены территориальных избирательных комиссий теперь тоже смогут распечатываться и сохранять в бумажном виде данные из блокчейна.

"Это позволит повысить доверие к результатам выборов в целом и как следствие, легитимность будущих депутатов",

– подчеркнул руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Еще одно новшество процедуры выборов-2022 в Москве – появление электронного реестра избирателей, в котором будут учтены абсолютно все москвичи, наделенные электоральным правом, независимо от выбранного ими способа голосования – онлайн или очно.

Гражданам, которые придут на традиционные избирательные участки, теперь не придется ждать, пока их данные найдут в "амбарных книгах". Достаточно будет приложить к специальному сканеру первую страницу паспорта, и у члена избирательной комиссии появится вся необходимая информация для выдачи бюллетеня.

"Сканер паспортов в совокупности с электронным реестром избирателей позволит исключить попытки двойного голосования, так как избирательная комиссия будет сразу оповещена о том, что избиратель ранее уже получал бумажный или электронный бюллетень",

– указал Артем Костырко.

Выборы в России пройдут 9-11 сентября 2022 года. Москвичи, кроме жителей Щукина и большинства районов ТиНАО, где выборы прошли в прошлом году, будут голосовать за муниципальных депутатов. Горожане, которые предпочтут электронный формат голосования, получат шанс выиграть ценные призы.