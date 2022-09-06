Столица – единственный город, где представители партий могут наблюдать за ходом голосования вместе со Штабом ОП

В Москве состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году. Участники обсудили готовность Штаба, платформы онлайн-голосования и Корпуса наблюдателей к предстоящим выборам в Советы муниципальных депутатов.

По словам руководителя Штаба Вадима Ковалёва, к выборам 9-11 сентября в Москве все готово. Корпус наблюдателей Общественной палаты полностью укомплектован, специальное обучение прошел 10621 активист. Все рабочие места членов участковых избирательных комиссий оборудованы сканерами для паспортов. Проведенное 26 августа тестовое голосование позволило проверить работу всех систем, в том числе новинку этого года – электронный реестр избирателей.

"По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбиркомом провели большую работу. Теперь мы полагаем, что выборы муниципальных депутатов пройдут открыто и честно",

– сказал Ковалев на заседании во вторник, 6 сентября. Он напомнил, что с 7 сентября начинается подготовка к видеонаблюдению. Видеонаблюдатели будут работать непосредственно в Общественном штабе, который на время выборов расположится в деловом квартале "Красная Роза".

"Москва – единственный город, который предоставляет возможность представителям политических партий наблюдать за ходом голосования. Общественный штаб для этого специально подготовил рабочие места на площадке штаба",

– подчеркнул Вадим Ковалёв.

Выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября во всех районах Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут сами решить, идти ли им на избирательный участок или проголосовать онлайн. Предварительной регистрации для этого не требуется.