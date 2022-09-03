За последние годы столица сильно изменилась

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги завершившегося недавно форума "Мой район". На этом мероприятии были продемонстрированы результаты развития Белокаменной, а также обозначены планы на ближайшее время.



Трудно представить, что всего десятилетие назад москвичам приходилось жить в условиях, когда до поликлиники, парковой зоны и даже хорошо оборудованной детской площадки нужно было проходить или проезжать приличные расстояния. Сейчас жители Златоглавой могут посетить все необходимые для комфортной жизни места прямо у себя в районе.

Как подчеркнул градоначальник, программа "Мой район" поставила перед собой цель повысить уровень жизни во всех столичных районах. Для этого эксперты постоянно интересуются мнением местных жителей и разрабатывают стратегию по развитию инфраструктуры.

Собянин отметил, что огромную роль в этом деле играют муниципальные депутаты. Именно парламентарии поддерживают связь с жителями и на практике реализовывают их предложения.

Уже скоро, 9-11 сентября в столице пройдут выборы депутатов в советы муниципальных образований. "Единая Россия" идет на них большой командой кандидатов, сформированной вместе с региональной общественной организацией "Мой район".

В выборном процессе примут участие педагоги, медики, бизнесмены, работники соцсферы, активные жители города и волонтеры. Эти люди не понаслышке знают, какие проблемы есть в каждом из районов, и готовы их решать.

Для того чтобы поддержать достойного кандидата в депутаты, жителям Москвы достаточно зарегистрироваться в системе дистанционного электронного голосования. Также можно прийти на избирательный участок. При этом участие в дистанционном голосовании не требует предварительной регистрации. После появления электронного реестра избирателей процесс голосования стал значительно удобнее. Более того, благодаря внедрению новой системы исключается возможность допустить ошибку.

Москва стала первым субъектом Российской Федерации, где были проведены электронные выборы. С 2019 года дистанционно проголосовали уже более 2,5 миллионов москвичей. ДЭГ зарекомендовала себя как надежная и безопасная система.