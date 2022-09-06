Москвичи смогут устроить романтический ужин за баллы "Миллиона призов" после выборов 9-11 сентября

На выигранные за онлайн-голосование баллы можно устроить незабываемый вечер для любимого человека

Москвичи, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября, автоматически станут участниками розыгрыша призов в рамках акции "Миллиона призов" – #Выбираем вместе. В списке подарков – автомобили и призовые баллы, которые затем можно потратить на покупку товаров и услуг.

Например, можно устроить свидание мечты. Среди партнеров акции есть кафе и рестораны, где можно заказать столик и оплатить счет (или его часть) сертификатом "Миллиона призов". Есть цветочные магазины, где представлен огромный выбор букетов. Есть ювелирные магазины, где можно найти украшения на любой вкус и повод, от милой безделушки до обручального кольца.

Обменять призовые баллы можно на билеты в театр или картинную галерею, на смотровую площадку или парк развлечений. Иными словами, победители акции "Миллион призов" смогут реализовать миллион сценариев, чтобы порадовать себя и близких подарками и приятным времяпрепровождением.

Полный список партнеров акции представлен на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Советы муниципальных депутатов состоятся в большинстве районов Москвы 9-11 сентября 2022 года. Избиратели, имеющие полную учетную запись на mos.ru, могут голосовать на территориальных участках или онлайн. Горожане, заполнившие электронный бюллетень, станут участниками розыгрыша призов.