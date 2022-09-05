Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" за онлайн-голосование 9-11 сентября на билеты в Мариинку

Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" за онлайн-голосование 9-11 сентября на билеты в Мариинку
Фото: Keith Levit / Canadian Press/GLOBAL LOOK press
Партнерами акции стали театры, музеи, магазины, рестораны, благотворительные фонды

Жители Москвы смогут воспользоваться баллами, выигранными по программе "Миллион призов" после онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов, при покупке билетов на спектакли петербургского Мариинского театра. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Такую возможность предоставляет один из партнеров акции - агрегатор Zapomni. Для этого нужно обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинки",

– пояснил Пищелко в комментарии ТАСС.

Кроме этого, обменять призовые баллы можно на билеты в московские театры, музеи, парки развлечений. Чтобы увидеть все возможные варианты, следует авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. На странице появятся партнеры акции, в том числе учреждения культуры, которые принимают баллы "Миллиона призов" для полной или частичной оплаты входных билетов.

Выиграть от 3 до 10 тысяч баллов, а также другие призы смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября 2022 года. Ознакомиться с бюллетенем для голосования и правилами его заполнения можно заранее.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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