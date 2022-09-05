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Жители Москвы смогут воспользоваться баллами, выигранными по программе "Миллион призов" после онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов, при покупке билетов на спектакли петербургского Мариинского театра. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
"Такую возможность предоставляет один из партнеров акции - агрегатор Zapomni. Для этого нужно обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинки",
– пояснил Пищелко в комментарии ТАСС.
Кроме этого, обменять призовые баллы можно на билеты в московские театры, музеи, парки развлечений. Чтобы увидеть все возможные варианты, следует авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. На странице появятся партнеры акции, в том числе учреждения культуры, которые принимают баллы "Миллиона призов" для полной или частичной оплаты входных билетов.
Выиграть от 3 до 10 тысяч баллов, а также другие призы смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября 2022 года. Ознакомиться с бюллетенем для голосования и правилами его заполнения можно заранее.
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