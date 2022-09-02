Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами в Москве

Для наблюдения за онлайн-голосованием также подготовлены новые инструменты

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил партиям направить своих представителей для участия в мониторинге.

Встреча представителей партий, чьи кандидаты участвуют в муниципальных выборах 9-11 сентября 2022 года, с руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадимом Ковалёвым, председателем Мосгоризбиркома Ольгой Кирилловой и начальником Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артёмом Костырко прошла в бизнес-центре "Красная Роза". Именно здесь разместится Штаб на время выборов.

"Здесь установят компьютеры, проведут интернет для полноценной работы видеонаблюдателей. С нами будут юристы, их задача – оперативно консультировать наблюдателей на участках. Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования",

– сообщил Вадим Ковалёв. Он подчеркнул, что задача Штаба – обеспечить прозрачные и честные выборы. Способствовать этому будет Корпус наблюдателей, заявки на участие в котором подали уже более 10 тысяч человек. Таким образом общественные наблюдатели будут присутствовать абсолютно на всех избирательных участках Москвы.

Для наблюдения за ходом онлайн-голосования также разработаны и внедрены новые инструменты. Об этом рассказал Артем Костырко.

"Протестировали в ходе тестового голосования новые инструменты наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Все они подтвердили свою надежность и будут доступны наблюдателям",

– сообщил Артём Костырко.

Выборы муниципальных депутатов в столице пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года на всей территории Москвы, кроме района Щукино и большей части ТиНАО, за исключением Троицка. Москвичи, имеющие возможность проголосовать онлайн и участвовать в розыгрыше "Миллиона призов", получат соответствующее уведомление по СМС.