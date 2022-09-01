В Штабе по контролю за выборами в Москве заявили о готовности обучить наблюдателей от партий

В Штабе по контролю за выборами в Москве заявили о готовности обучить наблюдателей от партий
Вадим Ковалев. Фото: АГН Москва
Руководитель ОШ напомнил, что ключевая цель заключается в обеспечении максимальной прозрачности

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал о процессе набора наблюдателей для предстоящих выборов муниципальных депутатов, назначенных в столице в сентябре 2022 года.

Глава ОШ указал, что независимость наблюдателей из Общественного штаба и Общественной палаты Москвы не вызывает никаких сомнений.

Пока что не удается набрать нужное число наблюдателей от политических партий – информация поступает от самих фракций. Общественный штаб, заверил Ковалев, готов обучить всех, кого направляют партии

"Главная цель для нас – обеспечение максимальной прозрачности и контроля за ходом голосования. И, как видите, уже сейчас мы можем смело говорить о том, что это задача будет решена – абсолютно на всех участках наблюдатели присутствовать будут", – отметил Ковалев.

Напомним, выборы мундепов пройдут на 3267 участках Москвы и в онлайн-формате в период с 9 по 11 сентября.

Источник: Общественный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Глава МИД Германии выдумала новую схему отношений с Россией из четырех пунктов

Немка постоянно думает о Москве

США признались в подготовке контрнаступления Украины на юге

Американцы постоянно вели переговоры с украинцами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей