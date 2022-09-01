В Штабе по контролю за выборами в Москве заявили о готовности обучить наблюдателей от партий

Руководитель ОШ напомнил, что ключевая цель заключается в обеспечении максимальной прозрачности

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал о процессе набора наблюдателей для предстоящих выборов муниципальных депутатов, назначенных в столице в сентябре 2022 года.

Глава ОШ указал, что независимость наблюдателей из Общественного штаба и Общественной палаты Москвы не вызывает никаких сомнений.

Пока что не удается набрать нужное число наблюдателей от политических партий – информация поступает от самих фракций. Общественный штаб, заверил Ковалев, готов обучить всех, кого направляют партии

"Главная цель для нас – обеспечение максимальной прозрачности и контроля за ходом голосования. И, как видите, уже сейчас мы можем смело говорить о том, что это задача будет решена – абсолютно на всех участках наблюдатели присутствовать будут", – отметил Ковалев.

Напомним, выборы мундепов пройдут на 3267 участках Москвы и в онлайн-формате в период с 9 по 11 сентября.