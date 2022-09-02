Москвичей призвали обращать внимание на отправителя сообщений с кодом от "Миллиона призов"

Москвичей призвали обращать внимание на отправителя сообщений с кодом от "Миллиона призов"
Фото: АГН Москва
По сомнительным ссылкам лучше не переходить

В течение недели, с 1 по 7 сентября, москвичи, имеющие право участвовать в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов, должны получить СМС с уникальным кодом участника программы "Миллион призов". Чтобы не стать жертвой мошенников, важно обращать внимание на отправителя сообщений и не переходить по сомнительным ссылкам.

Настоящие СМС рассылает только Департамент информационных технологий города Москвы. В поле "отправитель" значится: DIT_MOS.

Уточнить информацию по данной акции москвичи могут через чат-бот в "Телеграме". Это единственный официальный канал акции. Он активируется только по запросу пользователя, сам никаких рассылок не делает. Каналы в других мессенджерах к настоящей программе "Миллион призов" отношения не имеют.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в большинстве районов Москвы 9-11 сентября 2022 года. Избиратели могут прийти на участок для голосования или заполнить бюллетень дистанционно. Участники онлайн-выборов автоматически станут участниками розыгрыша призов – легковых автомобилей и подарочных сертификатов – в рамках акции "Миллион призов".  

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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