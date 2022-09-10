В Москве подвели итоги первого розыгрыша программы "Миллион призов"

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В российской столице завершился первый из трех розыгрышей, в которых участвовали голосующие в онлайн-формате на выборах мундепов жители Москвы в акции # ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов".
Среди жителей столицы разыграли 50 авто и призовые баллы номиналом от 3 до 10 тысяч, которые можно потратить у партнеров программы, включая продуктовые магазины, магазины одежды, детских товаров и товаров для дома. Один балл – один рубль.
В первом розыгрыше приняли участие свыше миллиона человек, пятьдесят из которых стали обладателями авто, 377 600 человек получили баллы.
После 12:00 победителям отправят СМС-сообщение с указанием вида приза и данными о необходимости активации уникального выигрышного кода на сайте программы. Там же можно узнать всю необходимую информацию – для этого потребуется авторизация.
Напомним, в Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы мундепов, для участия в голосовании требуется полная учетная запись на mos.ru.
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