В Москве подвели итоги первого розыгрыша программы "Миллион призов"

Кое-кто обзавелся новеньким автомобилем

В российской столице завершился первый из трех розыгрышей, в которых участвовали голосующие в онлайн-формате на выборах мундепов жители Москвы в акции # ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов".

Среди жителей столицы разыграли 50 авто и призовые баллы номиналом от 3 до 10 тысяч, которые можно потратить у партнеров программы, включая продуктовые магазины, магазины одежды, детских товаров и товаров для дома. Один балл – один рубль.

В первом розыгрыше приняли участие свыше миллиона человек, пятьдесят из которых стали обладателями авто, 377 600 человек получили баллы.

После 12:00 победителям отправят СМС-сообщение с указанием вида приза и данными о необходимости активации уникального выигрышного кода на сайте программы. Там же можно узнать всю необходимую информацию – для этого потребуется авторизация.



Напомним, в Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы мундепов, для участия в голосовании требуется полная учетная запись на mos.ru.