Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

Процедуру адаптировали для незрячих

Система электронного голосования в Москве доступна для экранного доступа, используемого людьми со зрительными нарушениями и проблемами с моторикой при работе с компьютером. Для онлайн-голосования указанные жители столицы могут воспользоваться программами экранного доступа – скринридерами. Они применяются в повседневной жизни и позволяют переводить информацию, транслируемую на экране, в речь.

В ходе онлайн-голосования скриндеры будут озвучивать экранный текст, обозначать активные кнопки со ссылками и полями для ввода данных. Таким образом, избиратели с ограниченными возможностями смогут узнать о порядке голосования и перечне кандидатов, за которых можно отдать голос.

На процедуру отводится час времени – столько и будет храниться в доступе бюллетень после открытия.

Впервые систему электронного голосования успешно совместили со скриеридерами в прошлом году, когда проводились выборы в Госдуму. Жители столицы с ограниченными возможностями получили возможность самостоятельно проголосовать в онлайн-формате.

Напомним, выборы мундепов в столице пройдут в период с 9 по 11 сентября.