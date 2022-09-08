Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября
Eduardo Parra/www.globallookpress.com
Процедуру адаптировали для незрячих

Система электронного голосования в Москве доступна для экранного доступа, используемого людьми со зрительными нарушениями и проблемами с моторикой при работе с компьютером. Для онлайн-голосования указанные жители столицы могут воспользоваться программами экранного доступа – скринридерами. Они применяются в повседневной жизни и позволяют переводить информацию, транслируемую на экране, в речь.

В ходе онлайн-голосования скриндеры будут озвучивать экранный текст, обозначать активные кнопки со ссылками и полями для ввода данных. Таким образом, избиратели с ограниченными возможностями смогут узнать о порядке голосования и перечне кандидатов, за которых можно отдать голос.

На процедуру отводится час времени – столько и будет храниться в доступе бюллетень после открытия.

Впервые систему электронного голосования успешно совместили со скриеридерами в прошлом году, когда проводились выборы в Госдуму. Жители столицы с ограниченными возможностями получили возможность самостоятельно проголосовать в онлайн-формате.

Напомним, выборы мундепов в столице пройдут в период с 9 по 11 сентября.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Потолок цен" на российскую нефть обвалится на голову Запада - эксперт

Инициатива бессмысленна, преступна и совершенно беспощадна

Урок всем олигархам: Путин высказался об аресте счетов россиян на Западе

Держали бы свои яхты на Родине - ничего бы не случилось, заявил глава государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей