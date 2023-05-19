Более половины молодых москвичей проголосуют онлайн на выборах мэра – соцопрос

Общая ожидаемая явка – 72%

Сергей Собянин собирается участвовать в очередных выборах мэра Москвы, однако намерен идти кандидатом от "Единой России", а не как самовыдвиженец. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Очередные выборы столичного градоначальника должны пройти в этом году в Единый день голосования 10 сентября. Официальное решение Мосгордумы на этот счет должно быть объявлено до 12 июня.

Москвичи в большинстве своем о предстоящем событии знают, в этом убедились социологи исследовательской службы Russian Field. На прошлой неделе они провели опрос, в ходе которого 72% респондентов сообщили о готовности принять участие в голосовании. Из них 55% собираются прийти на избирательные участки лично, а 40% предпочитают выборы онлайн. При этом ожидаемо, что цифровым технологиям молодежь доверяет больше пожилых людей.

"В возрастной группе 27–34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно", – отмечают социологи.

Интересен и другой момент. По данным соцопроса, действующий мэр Сергей Собянин набрал бы 66,7% голосов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Остальные кандидаты в совокупности получили бы менее 10%.

Между тем, сам Собянин еще не объявлял, что намерен баллотироваться. Однако в его окружении заявляют, что мэр готов побороться за продление своих полномочий. Однако в этот раз он планирует действовать не как самовыдвиженец, как было в 2013 и 2018 г.г., а в качестве кандидата от партии "Единая Россия".

Объявить об этом могут на партийной конференции, дата которой еще не назначена. Однако лидер московских единороссов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой косвенно подтвердил эту информацию. В комментарии "Коммерсанту" он пояснил, что решение Собянина выдвигаться от ЕР в 2023 г. объясняется его тесной связью с "Единой Россией", а также консолидацией общества вокруг президента и его партии.

Среди других потенциальных кандидатов на пост мэра Москвы называют депутата Мосгордумы Леонида Зюганова – внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова; вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова; вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова; депутата Госдумы от "Справедливой России – За правду" Дмитрия Гусева.

Среди политических партий наиболее высокий рейтинг в Москве сейчас у "Единой России" (45,2%), следом со значительным отрывом идут ЛДПР (8,6%) и КПРФ (8,5%).