Более половины молодых москвичей проголосуют онлайн на выборах мэра – соцопрос

Более половины молодых москвичей проголосуют онлайн на выборах мэра – соцопрос
Фото: АГН Москва
Общая ожидаемая явка – 72%

Сергей Собянин собирается участвовать в очередных выборах мэра Москвы, однако намерен идти кандидатом от "Единой России", а не как самовыдвиженец. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Очередные выборы столичного градоначальника должны пройти в этом году в Единый день голосования 10 сентября. Официальное решение Мосгордумы на этот счет должно быть объявлено до 12 июня.

Москвичи в большинстве своем о предстоящем событии знают, в этом убедились социологи исследовательской службы Russian Field. На прошлой неделе они провели опрос, в ходе которого 72% респондентов сообщили о готовности принять участие в голосовании. Из них 55% собираются прийти на избирательные участки лично, а 40% предпочитают выборы онлайн. При этом ожидаемо, что цифровым технологиям молодежь доверяет больше пожилых людей.

"В возрастной группе 27–34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно", – отмечают социологи.

Интересен и другой момент. По данным соцопроса, действующий мэр Сергей Собянин набрал бы 66,7% голосов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Остальные кандидаты в совокупности получили бы менее 10%.

Между тем, сам Собянин еще не объявлял, что намерен баллотироваться. Однако в его окружении заявляют, что мэр готов побороться за продление своих полномочий. Однако в этот раз он планирует действовать не как самовыдвиженец, как было в 2013 и 2018 г.г., а в качестве кандидата от партии "Единая Россия".

Объявить об этом могут на партийной конференции, дата которой еще не назначена. Однако лидер московских единороссов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой косвенно подтвердил эту информацию. В комментарии "Коммерсанту" он пояснил, что решение Собянина выдвигаться от ЕР в 2023 г. объясняется его тесной связью с "Единой Россией", а также консолидацией общества вокруг президента и его партии.

Среди других потенциальных кандидатов на пост мэра Москвы называют депутата Мосгордумы Леонида Зюганова – внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова; вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова; вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова; депутата Госдумы от "Справедливой России – За правду" Дмитрия Гусева. 

Среди политических партий  наиболее высокий рейтинг в Москве сейчас у "Единой России" (45,2%), следом со значительным отрывом идут ЛДПР (8,6%) и КПРФ (8,5%).

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

По Киеву нанесли очередной удар: появились подробности

В украинской столице раздались взрывы

Россия объявила охоту "Кинжалами" на американские ПВО

У ВСУ осталась еще одна батарея Patriot

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей