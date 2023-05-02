За 12 лет в столице построили более 900 социальных объектов - Собянин

Новые больницы, школы, театры, дороги постоянно появляются в городе

Строительный комплекс Москвы отмечает юбилей – ему исполнилось 35 лет. Знаменательную дату отметил в своем сообщении мэр Сергей Собянин. Он поздравил с праздником всех работников отрасли – а это более 1 миллиона человек, и подчеркнул, что благодаря их усилиям жить в столице становится все более удобно.

"Делаем все возможное для создания в Москве комфортной среды. У жителей новых районов в шаговой доступности от дома появляются все необходимые сервисы, отпадает нужда куда-то ехать и остается больше времени на отдых и досуг",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

В то же время город не боится браться за крупные проекты, требующие много времени, сил и средств. К таким относится, в частности, программа реновации жилого фонда, развитие сети метрополитена, реконструкция бывших промзон.

Всего за последние 12 лет в Москве было построено и введено в эксплуатацию свыше 120 млн кв. м недвижимости, в том числе 51 млн кв. м жилья; 132 здания больниц и поликлиник, 158 школ, 374 детских сада; 109 станций метро и МЦК.

Восстанавливаются памятники архитектуры, ремонтируются и оснащаются по последнему слову техники музеи, театры, стадионы. В целом в Москве создается новая социальная инфраструктура, которой жители города, туристы и специалисты со всего мира дают самую высокую оценку.

Ранее Собянин рассказал о новых проектах благоустройства, которые намечены в Москве на ближайшие месяцы.