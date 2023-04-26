Комфортная набережная и спорткластер на месте пустыря: Собянин рассказал о новых проектах благоустройства в Москве

Некоторые идеи специалистам подсказывают жители города

Каждый год с наступлением теплого сезона в Москве стартуют активные работы по благоустройству и озеленению: обустраивают детские и спортивные площадки, приводят в порядок дворы, парки и набережные, организуют общественные досуговые пространства. Многое уже сделано. Но, как отметил мэр Сергей Собянин в своем блоге, процесс благоустройства – это череда постоянных изменений, поэтому нынешним летом город ждет очередное обновление.

Часть идей по благоустройству подсказывают сами жители. Где-то просят оборудовать площадку для занятий спортом, где-то нужны дополнительные лавочки, где-то необходима оборудованная территория для выгула собак. Власти прислушиваются к этим предложениям и всегда учитывают мнение жителей, утверждая проект благоустройства.

"Благодаря идеям и предложениям неравнодушных горожан в столице появится большое количество новых общественных пространств", – сообщил мэр.

Так, вместо заросшего оврага у реки Таракановки около МЦК "Хорошево" появится комфортная зона отдыха у воды с вечерним освещением. На Кирпичной улице в районе Соколиная Гора на месте пустыря будет создан детско-спортивный кластер, при этом "тихая зона" там также предусмотрена.

В сквере "Березовая роща" в Строгино, где по весне невозможно гулять из-за регулярных подтоплений, устроят систему водоотведения, а также огородят территорию со стороны проезжей части, чтобы там безопасно было гулять с детьми.

Вдоль реки Сходня в Митино организуют экотропу. На окраине Бирюлевского лесопарка, в районе дома 57 по Шипиловскому проезду, приведут в порядок пустырь.

Узнать подробнее о планах благоустройства в Москве на ближайший период, а также посмотреть фотографии местности можно на сайте Сергея Собянина.

Ранее мэр рассказал, какие работы запланированы в этом году на Ленинском проспекте.