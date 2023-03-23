Строительные работы идут быстрыми темпами

Основные работы в строящемся для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана многофункциональном комплексе завершатся в начале 2024 года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал, что скоро будет сделано для учащихся и местных жителей.

Знаменитая Бауманка располагается практически в самом центре Москвы, на набережной Яузы. Сейчас там идет масштабная реконструкция. Плюс строятся два новых современных здания для отдыха и самоподготовки студентов.

"Запланированы кафе, коворкинг, зоны неформального общения, групповых занятий, пространство для спорта, киберспортивный клуб и даже зал музыки",

– рассказал Сергей Собянин. Монолитные работы уже завершены: в одном из корпусов уже ведутся инженерные работы, монтаж лифтов, проводка вентиляции, а во втором завершается отделка фасадов и внутренние черновые отделочные работы. Планируется, что в начале следующего года все будет готово.

Параллельно идет реконструкция старых зданий учебно-административного комплекса, а также благоустройство прилегающих к Бауманскому университету улиц и переулков. Вскоре в центре Москвы появится новое качественное общественное пространство.

Подробнее о том, что уже сделано и что запланировано на территории вуза, – в видеоролике, которым поделился мэр столицы:

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