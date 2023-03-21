Рядом с МГТУ имени Баумана появится новый мост через Яузу — Собянин

Рядом с МГТУ имени Баумана появится новый мост через Яузу — Собянин
Фото: mos.ru
А основой этой конструкции станет смотровая площадка над водой

Два столичных района свяжет новый велопешеходный мост через Яузу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Основным украшением конструкции суждено стать смотровой площадке-амфитеатру над водой – она же и будет главной конструкцией моста.

А спуск к Яузе, рассказал мэр столицы, будет оборудован лестницами, пандусами и лифтами.

"Строительство моста – часть плана развития территории МГТУ имени Н.Э. Баумана. На Рубцовской набережной он выйдет к одному из корпусов университета, а с противоположной стороны, на Госпитальной набережной, – к строящемуся общежитию", – рассказал Собянин.

Объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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