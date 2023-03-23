Призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" увеличен до 40 млн рублей – Собянин

Призовой фонд конкурса "Лидеры цифровой трансформации" увеличен до 40 млн рублей – Собянин
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Специалисты из ИТ-сферы получили отличную возможность превратить свою идею в реальную технологию

В Москве стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом объявил Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал, что получат участники, и обратил внимание на изменение в правилах.

Конкурс для специалистов  из сферы IT Москва проводит с 2019 года. Важно, что участвовать в нем могут не только москвичи, но и программисты, аналитики, дизайнеры, маркетологи, ИТ-предприниматели и проектные менеджеры из любой точки России и даже других стран. К слову, за предыдущие годы в конкурсе приняли участие около 16 тысяч человек из 30 разных стран. В совокупности они предложили более 700 полезных цифровых решений для столицы и получили шанс на собственное развитие.

Собственно, в этом и заключается цель конкурса: участники помогают Москве найти лучшие реальные решения для конкретных задач, а город, в свою очередь, дает возможность ИТ-специалистам воплотить свою идею в жизнь.

В этом году шансов вдвое больше:

"Общий призовой фонд вырос в два раза и теперь составляет 40 миллионов рублей. Соответственно, выросло и число призеров – их теперь будет 60",

– сообщил Сергей Собянин.

Участвовать в конкурсе могут специалисты старше 18 лет. Для этого до 21 мая нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, сформировав свою команду в составе 2-5 человек или присоединившись к уже готовой.

Для решения участникам будет предложено двадцать задач. К примеру, создать рекомендательный сервис формирования туристических пакетов для путешественников или разработать модель построения оптимальных маршрутов инкассации платежных терминалов для банков.

На основе этой работы эксперты выберут 200 финалистов, которые в июне будут бороться за главный приз. Предусмотрено, что по каждому направлению будут выбраны команды, занявшие первое, второе и третье места. Победители получат, соответственно, по 1 млн, по 600 тыс. и по 400 тыс. рублей и смогут провести пилотное тестирование своей разработки.

В 2022 году одними из победителей стали молодые люди из Перми, предложившие проект в рамках городской программы "Московский постамат".

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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