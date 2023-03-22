Столичные предприниматели налаживают поставки товаров в Индию и Латинскую Америку - Сергей Собянин

Столичные предприниматели налаживают поставки товаров в Индию и Латинскую Америку - Сергей Собянин
Фото: пресс-служба
Количество ИП – экспортеров в Москве за год увеличилось в 2,5 раза

Индивидуальные предприниматели из Москвы стали активнее осваивать зарубежные рынки. Только за прошлый год количество столичных ИП, заключивших сделки на поставку своей продукции в другие страны, увеличилось в 2,5 раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Бизнесмены продают товары в Китай, Казахстан, Армению, Турцию и другие страны. Начали осваивать площадки Латинской Америки и Индии",

– рассказал мэр. Он отметил, что с выходом на экспорт столичным бизнесменам помогает город. В частности, многие предприятия подписали договор с зарубежными партнерами по результатам участия в программах Московского экспортного центра (МЭЦ).

Специалисты МЭЦ помогают нашим предпринимателям оперативно адаптировать свою экспортную стратегию под новые условия, открывают программы по размещению товаров на иностранных торговых площадках в интернете. В рамках МЭЦ также действует экспортный акселератор.

В прошлом году услугами МЭЦ воспользовались более 5 тыс. малых и средних предприятий города. По словам Собянина, выйти на новые рынки смогли ИТ-компании, производители медицинского и строительного оборудования, предприятия пищевой, химической, косметической, мебельной промышленности и пр.

К примеру, с помощью МЭЦ своих первых поклонников за рубежом нашли аксессуары бренда Miss Sherona. Производитель разместил свои головные уборы на маркетплейсе Supl.biz, где на продукцию обратил внимание оптовый покупатель из Казахстана. В результате был заключен контракт на изготовление и поставку конкретных моделей шляп и кепок.

В планах МЭЦ – расширение географии. Так, в текущем году пройдут выездные бизнес-миссии в Таиланде, Бразилии, Иордании и других странах.

Стать участником программы и получить поддержку Московского экспортного центра могут предприятия МСБ, не имеющие бюджетных задолженностей и зарегистрированные в столице не менее полугода.

Ранее Сергей Собянин рассказал о росте производства лекарств в столице.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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