Новый пригородный вокзал появится в Москве на базе ТПУ "Косино"

Новый пригородный вокзал появится в Москве на базе ТПУ "Косино"
Фото: М. Денисова. Mos.ru
Площадь реконструкции составит 267 гектаров

Проект планировки территории, прилегающей к МЦД-3 на участке от МКАД до ТПУ "Косино", утвержден. Об этом сообщил в среду, 22 марта, мэр Москвы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал подробности о грядущих изменениях.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Косино" является значимым пунктом будущего третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". Сейчас в состав ТПУ, кроме ж/д станции Косино, входят 2 станции метро – станция "Косино" Некрасовской линии и станция "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, а также остановки наземного транспорта. Уже сегодня здесь ежедневно совершают пересадки более 30 тысяч человек. С развитием МЦД-3 количество пассажиров увеличится. Для их удобства, как и для комфорта местных жителей, решено реконструировать ТПУ и благоустроить прилегающую территорию.

"Обновим платформы и построим подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через ж/д пути. Рядом со станцией реконструируем больше 2 км дорог, тротуаров и велодорожек, а для наземного транспорта откроем конечную остановку и разворотную площадку",

– поделился планами Сергей Собянин. В результате, по его словам, на базе ТПУ "Косино" в Москве появится новый современный пригородный вокзал.

Ранее Собянин рассказал о планах развития наземного метро. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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