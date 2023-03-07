Как новые пригородные вокзалы сделают поездки по МЦД еще удобнее: рассказал Сергей Собянин

Как новые пригородные вокзалы сделают поездки по МЦД еще удобнее: рассказал Сергей Собянин
Фото: пресс-служба
Сотни тысяч жителей близлежащих кварталов получат удобные ТПУ в шаговой доступности

Транспортная система Москвы расширяется и совершенствуется день ото дня. Большую роль в этом играет наземное метро – железно-дорожная сеть, улучшающая транспортную доступность разных районов столицы и ближайшего пригорода. А благодаря интеграции наземного метро с другими видами общественного транспорта москвичи получают новые удобные и короткие маршруты.

Накануне в Москве был открыт пригородный вокзал Очаково МЦД-4 (Калужского направления МЖД). Это уже третья станция наземного метро, запущенная для пассажиров в 2023 году. Ранее были открыты Лесной городок и Марьина роща. Всего же на текущий год запланировано окончание строительства или реконструкции 14 вокзалов, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

"В рамках первого этапа реконструкции станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4 мы построили новую платформу с навесом на всю длину, а также первую часть пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами. Вскоре завершим второй этап реконструкции",

– привел пример градоначальник. После того, как все будет готово, время пересадки с МЦД на другие виды транспорта составит порядка 3 минут, подчеркнул мэр.

Развитие наземного метро идет параллельно с реконструкцией действующих вокзалов. В частности, на Белорусском вокзале строятся новые платформы. Вместо пешеходного моста там делают подземный переход с эскалаторами.

На Курском вокзале тоже обновляют платформы, строят новые тоннели и пассажирские вестибюли, расширяют подземные переходы. В планах – сделать подземную пересадку на "Чкаловскую" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Кроме этого, в Москве строится "с нуля" несколько станций МЦД-4. Так, Поклонная станет частью ТПУ с пересадками на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии метро. Новая ж/д станция Кутузовская станет удобным пересадочным пунктом на МЦК, метро, наземный транспорт.

Тестовская МЦД-4 не только улучшит транспортную доступность Москвы-Сити, но там можно будет пересесть на станции метро "Международная" и "Деловой центр" МЦК, а вскоре и на станцию Тестовская МЦД-1.

По линии МЦД-3 откроется в этом году пригородный вокзал Зеленоград-Крюково. Пересадка с автобусов там будет устроена по принципу "карусели" – автобусы всех направлений на посадку и высадку будут подъезжать напрямую к входу на вокзал.

В рамках МЦД-1 откроются 3 станции: Тимирязевская с комфортной пересадкой на "серую" ветку метро; Лианозово, которая объединит метро, МЦД и наземный транспорт; Петровско-Разумовская, где соединятся первый и третий диаметры, станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также наземный городской транспорт.

"Новые станции наземного метро – это комфорт и безопасность пассажиров. Это улучшение транспортной доступности сложившихся районов и возможности для развития прилегающих территорий", – подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее Собянин оценил первые результаты кругового движения поездов по БКЛ. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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