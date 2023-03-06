За 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили больше 4 млн поездок - Собянин

Большая кольцевая становится одной из самых востребованных линий столичного метро

Пять дней назад, 1 марта, в Москве произошло значительное событие в истории транспортного развития: замкнулась Большая кольцевая линия метро – самое большое метрокольцо в мире. В честь этого события мэр Сергей Собянин объявил, что первые дни вход на все станции БКЛ будет бесплатным. Москвичи оценили предложение и совершили за пять дней более 4 млн поездок по новому кольцу.

Подводя первые итоги полноценной работы БКЛ, Сергей Собянин отметил, что пассажиропоток на станциях БКЛ, которые работали и раньше, вырос на 45%.

"Больше 70% пассажиров пересели на кольцо с других линий. За счет этого многие станции разгрузились до 28%. Больше всего - "Калужская", "Автозаводская", "Нагатинская"",

– написал мэр в своем телеграм-канале в понедельник, 6 марта.

Как показывает статистика, самыми популярными станциями нового участка БКЛ в первые пять дней кругового движения поездов по БКЛ стали "Текстильщики", "Сокольники", "Каширская". При этом многие горожане стали тратить на дорогу меньше до 45 минут в день, поскольку теперь не нужно ехать до центра, чтобы пересесть на другую линию метро.

Ранее Собянин сообщил, что большинство курсирующих по БКЛ составов – это комфортабельные "Москва 2020", в том числе тематические.