Какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году: рассказал Сергей Собянин

Какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году: рассказал Сергей Собянин
Фото: пресс-служба мэра
Все новые объекты здравоохранения будут оснащены самым современным оборудованием

Медицинское обслуживание в Москве продолжает совершенствоваться. Активно строятся объекты здравоохранения, действующие больницы и поликлиники оснащаются новой техникой и оборудованием, специалисты повышают квалификацию. В ближайшее время в столице будет введен в эксплуатацию ряд суперсовременных медицинских объектов.

"Флагманский центр в больнице им. Буянова готов уже на 80%. В нем будут приемное отделение с четкой системой распределения пациентов, диагностическое отделение, высокотехнологичный операционный блок, лучевая диагностика, реанимация и другие отделения",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале в понедельник, 27 февраля.

Помимо больницы им.Буянова, в текущем году откроются флагманские центры на территории больницы им. Боткина и ГКБ №15 им. Филатова.

В 2023 г. также планируется запуск новой подстанции скорой помощи в Щербинке, открытие детского корпуса и корпуса лучевой терапии в Коммунарке. Будет закончено строительство лечебно-диагностических комплексов МКНЦ им. Логинова и ИКБ №1.

Параллельно ведется активная работа по модернизации системы амбулаторной медпомощи. Так, в этом году примут пациентов 10 новых поликлиник в разных округах города, а в Некрасовке, Зеленограде, районе Перово начнется строительство объектов здравоохранения первичного звена. 

Ранее Сергей Собянин подвел итоги первого месяца работы флагманского центра оказания экстренной помощи больницы им. В.В. Вересаева.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Кремль нанес удар по Польше за передачу танков Украине

Варшаве придется искать другие источники сырья

Запад стремится растащить Россию на части еще со времен СССР - Путин

Глава РФ заявил, что попытки соседей переделать мир привели к боевому конфликту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей