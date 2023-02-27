Все новые объекты здравоохранения будут оснащены самым современным оборудованием

Медицинское обслуживание в Москве продолжает совершенствоваться. Активно строятся объекты здравоохранения, действующие больницы и поликлиники оснащаются новой техникой и оборудованием, специалисты повышают квалификацию. В ближайшее время в столице будет введен в эксплуатацию ряд суперсовременных медицинских объектов.

"Флагманский центр в больнице им. Буянова готов уже на 80%. В нем будут приемное отделение с четкой системой распределения пациентов, диагностическое отделение, высокотехнологичный операционный блок, лучевая диагностика, реанимация и другие отделения",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале в понедельник, 27 февраля.

Помимо больницы им.Буянова, в текущем году откроются флагманские центры на территории больницы им. Боткина и ГКБ №15 им. Филатова.

В 2023 г. также планируется запуск новой подстанции скорой помощи в Щербинке, открытие детского корпуса и корпуса лучевой терапии в Коммунарке. Будет закончено строительство лечебно-диагностических комплексов МКНЦ им. Логинова и ИКБ №1.

Параллельно ведется активная работа по модернизации системы амбулаторной медпомощи. Так, в этом году примут пациентов 10 новых поликлиник в разных округах города, а в Некрасовке, Зеленограде, районе Перово начнется строительство объектов здравоохранения первичного звена.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги первого месяца работы флагманского центра оказания экстренной помощи больницы им. В.В. Вересаева.