Гранты на реализацию добрых проектов в 2023 году получили 227 НКО – Собянин

Гранты на реализацию добрых проектов в 2023 году получили 227 НКО – Собянин
Фото: пресс-служба мэра
Москва становится отзывчивее, комфортнее и интереснее

27 февраля во всем мире отмечают День некоммерческих организаций. Для России это довольно молодой праздник, однако в Москве он уже стал "своим", ведь движение НКО активно развивается в столице в последние годы. С 2002 г. город поддержал около 3,2 тыс. инициатив, участниками которых стали более 9 миллиона москвичей, сообщил мэр Сергей Собянин.

По официальным данным, в Москве сейчас работает почти 30 тысяч НКО, треть из которых социально ориентированные. Власти города стараются оказывать им всяческую поддержку.

"НКО – надежный партнер правительства Москвы в решении множества больших и малых проблем, с которыми сталкиваются жители нашего города. Мы активно поддерживаем некоммерческие организации в их стремлении делать добро, и одной из самых востребованных форм поддержки являются гранты Мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов",

– отметил Собянин в своем блоге.

В прошлом году объем финансирования столичных НКО был увеличен в полтора раза – с 400 млн до 600 млн рублей. Организации, зарегистрированные более года назад, могут претендовать на гранты для реализации своих проектов в размере до 5 млн рублей. НКО, работающие полгода – год, на этом этапе могут получить до 500 тыс. рублей. В общей сложности подано было 923 заявки на гранты, средства выделены 227 НКО.

Так, благодаря гранту продолжится выпуск подкастов "Слушай, чтобы видеть" от Национального фонда развития реабилитации. В подкастах эксперты и сами люди с ограниченными возможностями здоровья делятся опытом, как инвалидам пользоваться банковскими приложениями, платформами для онлайн-конференций, навигаторами и другими современными технологиями.

Центр "Мария мама" на выделенные средства организует мастер-классы "Школы первой помощи детям". Профессионалы расскажут родителям и работающим с детьми специалистам, что делать при переохлаждении и отравлении, как остановить кровотечение, какие средства непременно должны быть в домашней аптечке. Отметим, что "Школу первой помощи детям" прошли более 40 тысяч москвичей, полученные знания спасли уже не одного малыша.

В числе прочих грантовую поддержку получили организации, работающие с молодежью. К примеру, Фонд развития и поддержки талантливой молодежи "Творческая инициатива" проведет музыкальный конкурс для исполнителей от 18 до 35 лет. Цель проекта – помочь молодым людям раскрыть свой творческий потенциал и заявить о себе.

Многие патриотические инициативы НКО также будут реализованы благодаря грантам столичного правительства. К примеру, Федерация исторического фехтования проведет в июне 2023 г. фестиваль "Меч Москвы", в рамках которого пройдет открытый турнир по историческому фехтованию, бои 3х3, конкурсы исторического костюма и доспехов.

"Проекты некоммерческих организаций принесут большую пользу москвичам и помогут сделать наш город еще отзывчивее и добрее",

написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин рассказал об изменениях, которые затронут проекты строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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