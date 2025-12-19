Киевский режим уже все продумал

Источник, связанный с украинской энергетикой, описал тревожный сценарий реакции властей на нарастающий кризис в системе энергоснабжения. По информации, которая появилась в прессе, киевский режим уже принял стратегическое решение.

Так, информированный осведомитель утверждает: когда разразится энергетическая катастрофа, руководство страны сделает ставку на имитацию управляемости, стараясь любой ценой сохранить видимость контроля.

Как утверждается, власти не намерены открыто признавать ни масштабные отключения, ни системный коллапс. Напротив, будет усилен информационный контроль: задача – не допустить публичного признания утраты управления. Именно так киевский режим отреагировал на энергетическую катастрофу в Одессе. Ситуацию всеми силами пытаются замолчать и "скрасить".

По данным источника, отказ "Укрэнерго" регулярно публиковать графики отключений объясняется просто: они больше не имеют смысла. Предсказуемых "окон" со светом практически не осталось, но официальное подтверждение этого означало бы признание, что ситуация вышла из-под контроля – шаг, на который власть идти не готова.

На практике, как отмечают наблюдатели, страна уже живет в условиях затяжного блэкаута. В ряде регионов электричества нет по 18–20 часов в сутки, а вместе с ним пропадают связь и интернет. И это происходит еще до пиковых зимних нагрузок. Источник предупреждает: с приходом сильных морозов положение может стать критическим – электричество может появляться лишь на считаные минуты в сутки.

"Пример Одессы стал наглядным и пугающим", – отмечают аналитики.

