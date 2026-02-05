Бондарчук рассказала, как опозорилась на всю страну

Бондарчук опозорилась на всю страну
Светлана Бондарчук. Фото: соцсети
Знаменитость в ужасе от случившегося

Звезда социальных сетей Светлана Бондарчук рассказала о неприятном эпизоде из своей карьеры, который до сих пор вызывает у нее сильные эмоции. Она призналась, что воспоминания об этом моменте по сей день заставляют ее чувствовать неловкость и стыд.

Телеведущая рассказала, что неприятная ситуация произошла во время прямой трансляции, когда ей нужно было читать на всю страну роман "Война и мир". В самый ответственный момент у нее внезапно ухудшилось зрение, из-за чего текст оказался практически нечитаемым.

Звезда пояснила, что шрифт и освещение в тот день сыграли против нее, однако признаться в проблеме она тогда не решилась. Вместо того чтобы остановить эфир или честно сказать о случившемся, модель начала импровизировать, пересказывая текст с искажениями и догадками.

Она призналась, что в тот момент была в ужасе, плохо осознавала, что именно происходит, и до последнего пыталась справиться с ситуацией самостоятельно, додумывая за Льва Толстого развитие событий.

К слову, ранее стало известно, что бывший муж знаменитости, Федор Бондарчук, встретил новую любовь.

Источник: Шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
По теме

В Литве предложили НАТО пригрозить России потерей Калининграда

В Вильнюсе уверены, что смогут сдержать РФ в случае конфликта

Express: Запад напуган реакцией России на планы ввести войска на Украину

Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей