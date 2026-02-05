Бондарчук рассказала, как опозорилась на всю страну

Курс рубля
Звезда социальных сетей Светлана Бондарчук рассказала о неприятном эпизоде из своей карьеры, который до сих пор вызывает у нее сильные эмоции. Она призналась, что воспоминания об этом моменте по сей день заставляют ее чувствовать неловкость и стыд.
Телеведущая рассказала, что неприятная ситуация произошла во время прямой трансляции, когда ей нужно было читать на всю страну роман "Война и мир". В самый ответственный момент у нее внезапно ухудшилось зрение, из-за чего текст оказался практически нечитаемым.
Звезда пояснила, что шрифт и освещение в тот день сыграли против нее, однако признаться в проблеме она тогда не решилась. Вместо того чтобы остановить эфир или честно сказать о случившемся, модель начала импровизировать, пересказывая текст с искажениями и догадками.
Она призналась, что в тот момент была в ужасе, плохо осознавала, что именно происходит, и до последнего пыталась справиться с ситуацией самостоятельно, додумывая за Льва Толстого развитие событий.
К слову, ранее стало известно, что бывший муж знаменитости, Федор Бондарчук, встретил новую любовь.
