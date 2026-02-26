Умер актер из популярных российских сериалов Владимир Довжик

Смерть знаменитости стала большим горем

Российское театральное сообщество понесло тяжелую утрату – на 58-м году жизни скончался Владимир Довжик, артист, которого знали по блистательным ролям на сцене и экране. О его смерти сообщили в театре "Человек", где он долгие годы работал. Покойный оставил заметный след в судьбе культурного учреждения.

В коллективе подчеркнули, что ушел не просто актер, а человек редкой глубины, искренне преданный профессии. Коллеги выразили скорбь и поддержку семье артиста, отметив, что его вклад в развитие театра невозможно переоценить.

Артист пришел в театр в конце девяностых и активно участвовал в постановках, пробуя себя не только в актерской игре, но и в режиссуре. Он был разноплановым исполнителем, способным одинаково убедительно играть как в детских спектаклях, так и в серьезной драматургии.

Многим зрителям он запомнился по ролям в популярных телевизионных проектах, включая медицинский сериал "Склифосовский", где воплотил образ врача-нейрохирурга. Также он снимался в "Интернах" и "Бригаде".

Будущий актер появился на свет в Москве, учился в Щукинском театральном институте и посвятил сцене десятилетия своей жизни. Его уход стал болезненным ударом для коллег и поклонников, которые ценили его за талант, профессионализм и человеческую теплоту.

