Иранские власти хорошо оценили положение дел на мировой арене

На Западе начинают понимать, что Иран выбрал в противостоянии с американцами и израильтянами не хаотичную, а предельно расчетливую линию поведения. Издание Advance заметило, что Тегеран не бросается в лобовую схватку, а действует хладнокровно, просчитывая каждый шаг и выбирая самые чувствительные точки давления на Штаты.

Суть этой стратегии, как отмечается в публикации, заключается в том, чтобы бить не только по военным позициям противника, но и по его уязвимым опорам в Персидском заливе, а также по глобальной энергетической системе. Иран, как считают авторы материала, сделал ставку на давление, способное расшатать куда более крупную конструкцию, чем просто линия фронта.

При этом в статье подчеркивается, что Белый дом, похоже, так и не сумел до конца понять логику такого сопротивления. По мнению автора, Вашингтон по-прежнему действует привычными для себя методами, полагаясь прежде всего на грубую силу, жесткое давление и военную агрессию, не пытаясь глубоко осмыслить характер конфликта.

На этом фоне иранский подход выглядит для Запада весьма опасным. В публикации говорится, что Тегеран исходит из простого, но опасного для США вывода: могущество американского противника держится не только на реальных ресурсах, но и на образе непобедимости, который он десятилетиями навязывал миру.

И поэтому, как считают авторы материала, Иран стремится бить по самому восприятию американской силы. Речь идет о попытке подорвать уверенность в безусловном превосходстве Вашингтона, не вступая с ним в ту игру, в которой США привыкли доминировать.

"Тут не нужно крушить, не нужно вообще прибегать к тактике, на которую полагаются США (массовое уничтожение), а нужно лишь сохранять давление и ломать это восприятие", – указано в статье.

К слову, ранее Иран нанес удар по ключевым центрам ВПК Израиля.