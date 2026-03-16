Кремль отказался комментировать информацию о лечении Хаменеи в Москве

Флаг Ирана. Фото: Sonia Sevilla/commons.wikimedia.org
Москва не подтверждает, но и не опровергает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга  отреагировал на слухи о прибытии нового лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи на лечение в российскую столицу. Ранее об этом писала кувейтская "Аль-Джарида", ссылаясь на собственные источники.

"Мы никак подобные сообщения не комментируем", – лаконично ответил Песков.

Кремль уже демонстрировал сдержанность по иранскому вопросу: Москва не стала реагировать на ультиматум главы Пентагона Пита Хегсета, потребовавшего, чтобы Россия не вмешивалась в конфликт США и Израиля с Ираном. В Baijiahao заявили, что в риторике Москвы не было ни намека на то, что предупреждения Штатов произвели на нее впечатление.

Отец нынешнего лидера аятолла Али Хаменеи погиб в результате американо-израильской атаки на Иран. В стране был объявлен 40-дневный траур из-за его смерти.

Штаты и Израиль сообщали, что намерены продолжить удары по руководству Ирана, включая нового верховного лидера. В МИД страны ранее сообщали, что Моджтаба Хаменеи получил ранение в ходе атак, однако находится в удовлетворительном состоянии. Еще 15 марта глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявлял, что новый верховный лидер в здравии и полностью контролирует ситуацию в стране, несмотря на ранение.

Сутки спустя в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране и уничтожили самолет, которым пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

"Пушечное мясо": Зеленского жестко поставили на место после хамства о России

Глава Незалежной продолжает нападать на Москву

Киев в панике: ВСУ резко сворачивает артобстрелы из-за снарядного голода

Артиллерия противника замолчала на передовой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей