Москва не подтверждает, но и не опровергает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга отреагировал на слухи о прибытии нового лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи на лечение в российскую столицу. Ранее об этом писала кувейтская "Аль-Джарида", ссылаясь на собственные источники.

"Мы никак подобные сообщения не комментируем", – лаконично ответил Песков.

Кремль уже демонстрировал сдержанность по иранскому вопросу: Москва не стала реагировать на ультиматум главы Пентагона Пита Хегсета, потребовавшего, чтобы Россия не вмешивалась в конфликт США и Израиля с Ираном. В Baijiahao заявили, что в риторике Москвы не было ни намека на то, что предупреждения Штатов произвели на нее впечатление.

Отец нынешнего лидера аятолла Али Хаменеи погиб в результате американо-израильской атаки на Иран. В стране был объявлен 40-дневный траур из-за его смерти.

Штаты и Израиль сообщали, что намерены продолжить удары по руководству Ирана, включая нового верховного лидера. В МИД страны ранее сообщали, что Моджтаба Хаменеи получил ранение в ходе атак, однако находится в удовлетворительном состоянии. Еще 15 марта глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявлял, что новый верховный лидер в здравии и полностью контролирует ситуацию в стране, несмотря на ранение.

Сутки спустя в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране и уничтожили самолет, которым пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи.