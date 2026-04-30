Егор Бероев столкнулся с хейтом в соцсетях за выход с 21-летней женой

Пара спровоцировала эмоциональный накал в комментариях

Егор Бероев впервые появился на публике со своей новой супругой Анной Панкратовой, которой 21 год. Премьера фильма "Кукла", где девушка сыграла главную роль, вызвала волну критики в соцсетях. Интернет-пользователи в различных телеграм-каналах не сдерживают эмоций, особенно после того, как актер в нежных тонах поблагодарил избранницу за "путь, пройденный душа в душу", отмечает женский журнал "Клео.ру". Однако в комментариях артист с его супругой столкнулись с волной критики.

"Вот это "талант" – уходить к молоденькой "прелестнице"! Но эти "таланты" такие жестокие, что не боятся больно ранить предыдущую семью!", – возмущается одна из подписчиц.

Другие иронизируют: "Молодая жена прошла с ним долгий путь с февраля. А первая жена за 20 лет брака никакого пути не проходила".

Третьи переходят на личности, называя девушку "молью" с невзрачной внешностью, а самого актера – "лукавым старым пнем".

"Лукавый старый пень! Очередной претендент на бензопилу Дружбу, рога спиливать!" – такое сообщение также оставили под постом о премьере.

Ранее стилист Люси Пылаева уже раскритиковала новый образ 50-летнего артиста. Она уверена, что бритьем головы Бероев только прибавил себе возраст.

Актер, кстати, называл хейтеров "бесярами неугомонными": тогда же он заявил, что обвинять во всем нужно его, а не Ксению Алферову (последняя, впрочем, и не становится объектом критики в соцсетях).