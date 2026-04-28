Стилист Пылаева: сменивший образ Бероев стал выглядеть старше

Стилист раскритиковала образ ставшего лысым Бероева: "Выглядит старше"
Егор Бероев и Анна Панкратова. Фото: t.me/egor_beroev
С новой прической актер выглядит менее статусно, считает эксперт

Егор Бероев недавно связал себя узами брака с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой и одновременно кардинально сменил имидж – сбрил волосы. Стилист Люси Пылаева в беседе с NEWS.ru заявила, что это решение сделало артиста менее солидным.

"Волосы добавляли ему фактуры и глубины. Сейчас он выглядит старше и жестче", – пояснила эксперт.

По словам Пылаевой, создается впечатление, что знаменитость пытается равняться на свою юную избранницу, однако попытка вышла провальной. На кадрах Бероев запечатлен в синем пиджаке, обычной рубашке, потертых джинсах и грубых ботинках. Стилист назвала этот лук бессвязным и считает его "эклектикой".

"Кажется, что "лысая голова" существует сама по себе, а старые шмотки – сами по себе", – добавила она.

Ранее артист уже делился историей знакомства с возлюбленной. Он искал главную героиню для своей режиссерской работы – фильма "Кукла". На эту роль претендовали 250 особ, но режиссер никак не мог найти ту самую.

Когда Бероев увидел Панкратову (ей тогда было 19) в московской студии классического балета, он мгновенно понял: нужна именно она. Актера зацепила осмысленность взгляда юной особы – несвойственная ее поколению глубина. Съемки прошли в 2024 году, а после их окончания между режиссером и актрисой завязались отношения. В феврале 2026-го пара сыграла свадьбу.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей