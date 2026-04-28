Стилист Пылаева: сменивший образ Бероев стал выглядеть старше

С новой прической актер выглядит менее статусно, считает эксперт

Егор Бероев недавно связал себя узами брака с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой и одновременно кардинально сменил имидж – сбрил волосы. Стилист Люси Пылаева в беседе с NEWS.ru заявила, что это решение сделало артиста менее солидным.

"Волосы добавляли ему фактуры и глубины. Сейчас он выглядит старше и жестче", – пояснила эксперт.

По словам Пылаевой, создается впечатление, что знаменитость пытается равняться на свою юную избранницу, однако попытка вышла провальной. На кадрах Бероев запечатлен в синем пиджаке, обычной рубашке, потертых джинсах и грубых ботинках. Стилист назвала этот лук бессвязным и считает его "эклектикой".

"Кажется, что "лысая голова" существует сама по себе, а старые шмотки – сами по себе", – добавила она.

Ранее артист уже делился историей знакомства с возлюбленной. Он искал главную героиню для своей режиссерской работы – фильма "Кукла". На эту роль претендовали 250 особ, но режиссер никак не мог найти ту самую.

Когда Бероев увидел Панкратову (ей тогда было 19) в московской студии классического балета, он мгновенно понял: нужна именно она. Актера зацепила осмысленность взгляда юной особы – несвойственная ее поколению глубина. Съемки прошли в 2024 году, а после их окончания между режиссером и актрисой завязались отношения. В феврале 2026-го пара сыграла свадьбу.