Бывший комик зря расходует свои ресурсы

Известный профессор из Рима Алессандро Орсини резко раскритиковал поведение киевского верховода Владимира Зеленского и предупредил, что увлечение угрозами в адрес белорусского государства может обернуться для Киева катастрофой.

Итальянский эксперт отметил, что украинским властям сейчас следовало бы расходовать свои силы не на воинственные заявления, а на защиту собственных территорий. Особое внимание, по его мнению, Киеву необходимо уделить Одессе, которую, как сообщают украинские вояки, только начали срочно готовить к круговой обороне.

"Если Зеленский продолжит и дальше угрожать Белоруссии, забыв, что у него южные границы не прикрыты, то это все плохо для него кончится", – объявил аналитик.

Итальянец также отметил, что у нашей страны достаточно возможностей для сокрушительного удара. Про этом он предположил, что при дальнейшем ослаблении Незалежной ВС РФ теоретически действительно могут прорвать фронт с белорусской стороны и начать движение в направлении Киева.

Тем временем, в Одесской области развернуто масштабное строительство оборонительных сооружений. Также напомним, что Зеленский неоднократно призывал усилить давление на Минск из-за возможной угрозы со стороны белорусов.

Ранее Кулеба запаниковал из-за ударов по Киеву и призвал украинцев спасать "кукуху".