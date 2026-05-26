Ученые: европейская молодежь массово умирает от болезней печени

Медики бьют тревогу

В Европе стремительно растет число молодых людей с тяжелыми заболеваниями печени. Врачи уже называют ситуацию настоящей катастрофой – болезнь убивает людей задолго до старости.

Одной из главных угроз стала болезнь печени, связанная с ожирением, вредной едой и малоподвижным образом жизни. По оценкам специалистов, сейчас с этой проблемой живет уже почти каждый третий житель Евросоюза.

Медики бьют тревогу: многие люди годами даже не подозревают, что их печень постепенно разрушается. При этом болезнь нередко обнаруживают уже слишком поздно – на стадии цирроза или рака.

Еще одной причиной проблем с печенью остается алкоголь. Европа по-прежнему в лидерах по потреблению спиртного – десятки тысяч смертей ежегодно напрямую связаны именно с алкоголем. Серьезную опасность продолжают представлять и вирусные гепатиты.

Врачи уверены, что ситуацию можно изменить только за счет ранней диагностики, пока болезнь еще не успела нанести организму непоправимый вред. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

