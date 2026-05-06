Ученые выяснили, что мозг способен видеть сны даже наяву

Психика человека хранит еще много сюрпризов

Ученые пришли к неожиданному выводу: человеческий мозг способен создавать настоящие сновидения не только ночью, но и прямо во время бодрствования. Иногда странные образы, внезапные ощущения и почти нереальные картины появляются у людей посреди обычного дня.

Исследователи из Парижского института мозга выяснили, что между сном и бодрствованием нет такой жесткой границы, как считалось раньше. Оказалось, мозг может "проваливаться" в особые состояния, напоминающие сон, даже когда человек не спит.

Во время эксперимента десятки добровольцев рассказывали о необычных ощущениях и видениях. Одна из участниц, находясь в сознании, вдруг почувствовала, будто по ее телу начали ползать муравьи, пока она спокойно разгадывала кроссворд. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ученые обнаружили сразу четыре психических состояния, которые постоянно сменяют друг друга – казалось, мы можем либо спать, либо бодрствовать, но это не так. Некоторые состояния связаны с хаотичными мыслями, странными образами и почти настоящими снами посреди дня.

Специалисты считают, что такие вспышки напрямую связаны с мечтами, переживаниями и скрытыми эмоциями человека. Именно поэтому некоторые дневные фантазии бывают очень яркими и реалистичными.

К слову, ранее ученые рассказали о пользе перерывов на ходьбу каждые 20 минут.

Источник: cell.com ✓ Надежный источник
