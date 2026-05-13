Сергей Собянин рассказал о всесторонней заботе о женском здоровье в Москве

Сергей Собянин рассказал о всесторонней заботе о женском здоровье в Москве
Фото: www.unsplash.com
Новые центры оснащены современным оборудованием

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил, что в столице продолжают внедрять новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Он отметил, что система строится по принципу полного сопровождения женщин на всех этапах – от консультаций и диагностики до ведения беременности, родов и дальнейшего наблюдения в рамках единого медицинского комплекса.

Ключевым элементом нового стандарта стали центры женского здоровья, которые постепенно заменяют традиционные женские консультации. Собянин подчеркнул, что к концу прошлого года в Москве открыли уже 16 таких современных клиник. В них женщины могут получать помощь на протяжении всей жизни, проходить обследования, готовиться к беременности и наблюдаться у врачей до рождения ребенка.

Новые центры оснащены современным оборудованием для проведения ультразвуковых исследований, маммографии и скрининга. Кроме того, в клиниках работают специалисты разных профилей – акушеры-гинекологи, эндокринологи, терапевты и психологи. Все данные пациентов хранятся в электронной медицинской карте, а учреждения подключены к системе ЕМИАС.

Важным преимуществом центров женского здоровья стала их доступность. В отличие от старых женских консультаций, многие из которых работали только по будням, новые клиники принимают пациенток семь дней в неделю. Особое внимание уделяется не только лечению, но и раннему выявлению заболеваний, включая онкологические патологии и проблемы репродуктивного здоровья.

Мэр Москвы также напомнил о запуске в сентябре 2024 года проекта "Стану мамой", который направлен на поддержку москвичек от 18 до 39 лет при планировании беременности. Кроме того, в городе расширили программу неонатального скрининга до 38 наследственных заболеваний.

Также в Москве продолжается развитие детской медицины. На базе крупнейших многопрофильных стационаров уже созданы шесть специализированных детских центров лечения, а в прошлом году открылся новый многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс" ✓ Надежный источник

На Западе выступили с заявлением о переговорах после ЧП на Украине

Ситуация еще больше ухудшилась

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей