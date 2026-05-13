Сергей Собянин рассказал о всесторонней заботе о женском здоровье в Москве

Новые центры оснащены современным оборудованием

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил, что в столице продолжают внедрять новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Он отметил, что система строится по принципу полного сопровождения женщин на всех этапах – от консультаций и диагностики до ведения беременности, родов и дальнейшего наблюдения в рамках единого медицинского комплекса.

Ключевым элементом нового стандарта стали центры женского здоровья, которые постепенно заменяют традиционные женские консультации. Собянин подчеркнул, что к концу прошлого года в Москве открыли уже 16 таких современных клиник. В них женщины могут получать помощь на протяжении всей жизни, проходить обследования, готовиться к беременности и наблюдаться у врачей до рождения ребенка.

Новые центры оснащены современным оборудованием для проведения ультразвуковых исследований, маммографии и скрининга. Кроме того, в клиниках работают специалисты разных профилей – акушеры-гинекологи, эндокринологи, терапевты и психологи. Все данные пациентов хранятся в электронной медицинской карте, а учреждения подключены к системе ЕМИАС.

Важным преимуществом центров женского здоровья стала их доступность. В отличие от старых женских консультаций, многие из которых работали только по будням, новые клиники принимают пациенток семь дней в неделю. Особое внимание уделяется не только лечению, но и раннему выявлению заболеваний, включая онкологические патологии и проблемы репродуктивного здоровья.

Мэр Москвы также напомнил о запуске в сентябре 2024 года проекта "Стану мамой", который направлен на поддержку москвичек от 18 до 39 лет при планировании беременности. Кроме того, в городе расширили программу неонатального скрининга до 38 наследственных заболеваний.

Также в Москве продолжается развитие детской медицины. На базе крупнейших многопрофильных стационаров уже созданы шесть специализированных детских центров лечения, а в прошлом году открылся новый многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира.