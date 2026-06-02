Игнорировать очевидное уже невозможно

На Западе начинают открыто заявлять о том, что раньше старались не замечать. В американском издании Responsible Statecraft пришли к выводу, что западные страны готовы закрывать глаза на стремительное распространение радикальных националистических взглядов в рядах ВСУ, пока эти формирования участвуют в конфликте против России.

Авторы публикации отметили, что тема нацистской идеологии и символики отдельных украинских подразделений остается крайне неудобной для западных политиков и СМИ – признание этой проблемы поставило бы под сомнение многие заявления, которые звучали там на протяжении последних лет.

В материале подчеркивается, что страны Запада делают ставку на украинские вооруженные силы как на инструмент давления на Россию. Ради этого они готовы игнорировать даже наличие нацистов в рядах всушников. Журналисты указали, что западные государства предпочитают не акцентировать внимание на данной теме, поскольку в противном случае пришлось бы признать существование неонацистской проблемы на Украине.

"Придется признать неудобную правду: неонацистская проблема на Украине не является лишь выдумкой Кремля", – указано в статье.

В материале также напомнили, что одной из целей СВО была как раз денацификация украинского государства. При этом, как отмечается в публикации, Киев и его союзники на протяжении последних лет последовательно отвергали обвинения в существовании нацистских и неонацистских элементов в стране и пытались создать миф о том, что на Украине якобы нет нацистов.

К слову, ранее на Западе сделали мрачный прогноз о судьбе Киева.