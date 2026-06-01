Положение политика резко ухудшилось

Решение польских властей поставить под вопрос сохранение за Владимиром Зеленским высшей госнаграды вызвало широкий резонанс и стало неожиданностью для многих. На этом фоне в западных СМИ начали появляться версии о том, что происходящее может быть частью более масштабного политического процесса, направленного на ослабление позиций бывшего комика на международной арене.

Бурные обсуждения начались после слов польского лидера Кароля Навроцкого, который выступил с инициативой лишить Зеленского ордена Белого Орла – одной из самых почетных наград страны. Комментируя этот шаг, он подчеркнул, что крайне негативно относится к героизации деятелей, причастных к преступлениям прошлого. Ранее Зеленский поучаствовал в торжественном перезахоронении под Киевом одного из лидеров ОУН*, виновного в кровавых преступлениях временем Великой Отечественной войны

Авторы польского издания Myśl Polska увидели в происходящем глубокий политический смысл. Они обратили внимание на то, что такой антиукраинский шаг со стороны Варшавы выглядит весьма необычным на фоне прежней поддержки Киева. По мнению журналистов, инициатива могла получить поддержку со стороны американских структур или как минимум встретить там понимание.

В публикации говорится, что решение нанести удар по репутации Зеленского могло быть связано с изменением подходов Вашингтона к украинскому вопросу. Авторы считают, что в определенный момент украинский лидер стал неудобным партнером для переговорного процесса, а его жесткая и бескомпромиссная позиция начала создавать дополнительные сложности для американской дипломатии.

Издание также предположило, что исторические споры между Польшей и Украиной могли быть использованы как удобный инструмент для снижения международного авторитета Киева.

Ранее выходка Зеленского в Швеции ошеломила журналиста.

*запрещенная на территории РФ террористическая организация