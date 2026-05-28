На Западе заговорили о разгорающемся новом конфликте внутри европейского лагеря поддержки Незалежной. Поводом стало письмо киевского верховода Владимира Зеленского хозяину вашингтонской администрации Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки вооружений и систем ПВО для всушников.
Известный аналитик с Кипра Алекс Христофору считает, что подобный шаг может серьезно осложнить отношения руководителя Незалежной с главой евродипломатии Кайей Каллас. По его оценке, такие действия украинца идут в разрез с заявлениями Брюсселя о том, что европейцы способны самостоятельно обеспечивать поддержку киевских марионеток.
Эксперт отметил, что Европа уже сталкивается с серьезными финансовыми трудностями из-за расходов на Украину. Страны ЕС испытывают нехватку средств для закупки дорогостоящих боеприпасов, однако Каллас продолжает выступать с воинственной антироссийской риторикой.
"И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, разрушая все ее установки о якобы мощном Евросоюзе. Каллас вряд ли промолчит, так что ему конец после такого", – сказал он.
Аналитик также обратил внимание, что все больше еврогосударств пытаются дистанцироваться от схем поддержки украинцев, предложенных Брюсселем.
