Христофору: письмо с жалобами Трампу испортит отношения Зеленского с Каллас

"Ему конец": за что Каллас начтет мстить Зеленскому
Кая Каллас Фото: European Union/wikimedia.org
продолжениеГлава разведки РФ остроумно подколол Зеленского
Бывший комик плюнул в колодец, из которого пьет

На Западе заговорили о разгорающемся новом конфликте внутри европейского лагеря поддержки Незалежной. Поводом стало письмо киевского верховода Владимира Зеленского хозяину вашингтонской администрации Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки вооружений и систем ПВО для всушников.

Известный аналитик с Кипра Алекс Христофору считает, что подобный шаг может серьезно осложнить отношения руководителя Незалежной с главой евродипломатии Кайей Каллас. По его оценке, такие действия украинца идут в разрез с заявлениями Брюсселя о том, что европейцы способны самостоятельно обеспечивать поддержку киевских марионеток.

Эксперт отметил, что Европа уже сталкивается с серьезными финансовыми трудностями из-за расходов на Украину. Страны ЕС испытывают нехватку средств для закупки дорогостоящих боеприпасов, однако Каллас продолжает выступать с воинственной антироссийской риторикой.

"И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, разрушая все ее установки о якобы мощном Евросоюзе. Каллас вряд ли промолчит, так что ему конец после такого", – сказал он.

Аналитик также обратил внимание, что все больше еврогосударств пытаются дистанцироваться от схем поддержки украинцев, предложенных Брюсселем.

К слову, ранее в Европе признали неприятную правду об Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"В течение лета": в США сделали мрачный прогноз для Украины

У Незалежной нет шансов

Туск сделал истеричное заявление о России

Варшава не перестает упражняться в русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей